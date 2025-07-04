Олжас Бектенов: Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат»

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества, проведенном в городе Ханкенди (Азербайджан).

В саммите приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Премьер-министр Пакистана, заместитель Премьер-министра Афганистана, заместитель Председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана. Также участвовали представители ряда международных организаций, среди которых ОТS (Организация тюркских государств), CICA (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), TRACECA (Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия), ООН, UNESCAP (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана) и др.

Фото: Кабмин РК

В ходе заседания рассмотрены вопросы экономического сотрудничества между государствами–участниками ОЭС. Внимание уделено взаимодействию в области транспорта и логистики, энергетики, климатической безопасности, цифровой трансформации и др.

На полях саммита состоялась двусторонняя встреча Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с заместителем Премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром. Обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах.

Олжас Бектенов отметил, что по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наша страна готова инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат».

«Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Строительство трансафганской железной дороги будет способствовать развитию всего региона. Правительство РК подтверждает намерения по реализации данного проекта, в ближайшее время между сторонами будет подписан соответствующий меморандум», — сообщил Премьер-министр Казахстана.