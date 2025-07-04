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    17:35, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов: Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат»

    По поручению Президента Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Ожас Бектенов: Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат»
    Фото: Кабмин РК

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества, проведенном в городе Ханкенди (Азербайджан).

    В саммите приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Премьер-министр Пакистана, заместитель Премьер-министра Афганистана, заместитель Председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана. Также участвовали представители ряда международных организаций, среди которых ОТS (Организация тюркских государств), CICA (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), TRACECA (Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия), ООН, UNESCAP (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана) и др.

    Ожас Бектенов: Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат»
    Фото: Кабмин РК

    В ходе заседания рассмотрены вопросы экономического сотрудничества между государствами–участниками ОЭС. Внимание уделено взаимодействию в области транспорта и логистики, энергетики, климатической безопасности, цифровой трансформации и др.

    На полях саммита состоялась двусторонняя встреча Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с заместителем Премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром. Обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах.

    Олжас Бектенов отметил, что по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наша страна готова инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат».

    «Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Строительство трансафганской железной дороги будет способствовать развитию всего региона. Правительство РК подтверждает намерения по реализации данного проекта, в ближайшее время между сторонами будет подписан соответствующий меморандум», — сообщил Премьер-министр Казахстана.

    Ожас Бектенов: Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат»
    Фото: Кабмин РК

     

    Теги:
    Афганистан Центральная Азия Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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