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Озеро площадью в 6 га неожиданно образовалось в Атырауской области

3 Декабря 2022, 14:20
Озеро площадью в 6 га неожиданно образовалось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Озеро площадью в 6 гектаров неожиданно образовалось в Атырауской области около СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Озеро образовалось в районе Карабатан, в 30 километрах от Атырау, где реализуется проект «Водоподготовка», который ведет АО «Базис Констракшн». Заказчиком является ТОО Karabatan Utilities Solution.

«Взяты и сданы на лабораторное исследование пробы воды, сейчас выясняется, кому принадлежит эта территория слива. Результаты будут готовы в понедельник» , - сообщили в пресс-службе департамента экологии области.

Разрешения на слив воды на этом участке ни от кого не поступало, пояснили в департаменте экологии.

По словам фермеров, пасущих скот на этом участке, вода пахнет химикатами, и животные к озеру не подходят.


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