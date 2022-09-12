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Озеро Караколь мелеет в Мангистауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Сентября 2022, 09:51
Озеро Караколь мелеет в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области мелеет озеро Караколь. На проблему обратили внимание общественники. По их мнению, причиной стало строительство автомобильного моста через канал Шора, который и питает озеро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Чтобы решить проблему, представители общественных организаций просят установить на этом месте шлюз. Этот вопрос сейчас рассматривается Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

Озеро Караколь образовалось как отстойник Мангистауского атомно-энергетического комбината. Вблизи сброса теплых вод водоем не замерзает полностью даже в самые холодные зимы. Это и создало благоприятные условия для гнездования и зимовки огромного количества птиц. Озеро носит статус особо охраняемой территории. Теперь местные НПО просят включить искусственный водоем в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Получение международного статуса поможет привлечь поток туристов из других стран.


Фото: 24.kz

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