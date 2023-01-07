Озеро Индер в Атырауской области исследуют для определения правового статуса
По словам руководителя отдела Управления предпринимательства и туризма Атырауской области Жаннат Сабыргалиевой, до 2025 года в целях развития туризма реализуют 9 инвестиционных проектов на сумму 10,8 млрд тенге. Создадут 338 новых рабочих мест.
«Из бюджета выделили средства на строительство визит-центра «Сарайшык». Планируется, что 8 проектов построят за счет частных инвестиций. Сейчас реализовано 4 проекта. Это этнопарк «Нұрлы тал», две туристические базы отдыха в Курмангазинском районе и кемпинг в Макатском районе. В этом году организуют международные мероприятия в поддержку ремесленников и дизайнеров области. Для повышения популярности долины лотосов Курмангазинского района проведут экспертные исследования для определения правового статуса озера Индер», - сказала Жаннат Сабыргалиева.
В прошлом году количество посетителей по внутреннему и въездному туризму составило 108 158 человек. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. В прошлом году на шести туристических объектах установили QR-код. Туристы получили возможность получать информацию на пяти языках и совершить 3D-тур.
Для детей из многодетных, малообеспеченных семей в рамках проекта «Узнай свою страну» организовали экскурсии в Астану, Алматы, Актау.
Озеро Индер расположено на севере Атырауской области. В 1937 году в окрестностях озера нашли редкий минерал, который назвали индеритом.
Фото: РСК Атырауской области