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    13:51, 07 Январь 2023 | GMT +6

    Озеро Индер в Атырауской области исследуют для определения правового статуса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Экспертное исследование озера Индер проведут в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя отдела Управления предпринимательства и туризма Атырауской области Жаннат Сабыргалиевой, до 2025 года в целях развития туризма реализуют 9 инвестиционных проектов на сумму 10,8 млрд тенге. Создадут 338 новых рабочих мест.

    «Из бюджета выделили средства на строительство визит-центра «Сарайшык». Планируется, что 8 проектов построят за счет частных инвестиций. Сейчас реализовано 4 проекта. Это этнопарк «Нұрлы тал», две туристические базы отдыха в Курмангазинском районе и кемпинг в Макатском районе. В этом году организуют международные мероприятия в поддержку ремесленников и дизайнеров области. Для повышения популярности долины лотосов Курмангазинского района проведут экспертные исследования для определения правового статуса озера Индер», - сказала Жаннат Сабыргалиева.

    В прошлом году количество посетителей по внутреннему и въездному туризму составило 108 158 человек. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. В прошлом году на шести туристических объектах установили QR-код. Туристы получили возможность получать информацию на пяти языках и совершить 3D-тур.

    Для детей из многодетных, малообеспеченных семей в рамках проекта «Узнай свою страну» организовали экскурсии в Астану, Алматы, Актау.

    Озеро Индер расположено на севере Атырауской области. В 1937 году в окрестностях озера нашли редкий минерал, который назвали индеритом.


    Фото: РСК Атырауской области


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    Регионы Казахстана Туризм Природа Атырауская область Атырау
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