Озеро Индер в Атырауской области исследуют для определения правового статуса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Экспертное исследование озера Индер проведут в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела Управления предпринимательства и туризма Атырауской области Жаннат Сабыргалиевой, до 2025 года в целях развития туризма реализуют 9 инвестиционных проектов на сумму 10,8 млрд тенге. Создадут 338 новых рабочих мест.

«Из бюджета выделили средства на строительство визит-центра «Сарайшык». Планируется, что 8 проектов построят за счет частных инвестиций. Сейчас реализовано 4 проекта. Это этнопарк «Нұрлы тал», две туристические базы отдыха в Курмангазинском районе и кемпинг в Макатском районе. В этом году организуют международные мероприятия в поддержку ремесленников и дизайнеров области. Для повышения популярности долины лотосов Курмангазинского района проведут экспертные исследования для определения правового статуса озера Индер», - сказала Жаннат Сабыргалиева.

В прошлом году количество посетителей по внутреннему и въездному туризму составило 108 158 человек. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. В прошлом году на шести туристических объектах установили QR-код. Туристы получили возможность получать информацию на пяти языках и совершить 3D-тур.

Для детей из многодетных, малообеспеченных семей в рамках проекта «Узнай свою страну» организовали экскурсии в Астану, Алматы, Актау.

Озеро Индер расположено на севере Атырауской области. В 1937 году в окрестностях озера нашли редкий минерал, который назвали индеритом.

Фото: РСК Атырауской области

