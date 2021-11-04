Озеро Балхаш продолжают зарыблять

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Зарыбление Балхаша проводится ежегодно. Важно пополнять запасы, чтобы ресурсы не истощались. В этом году в озеро выпустили больше 120 тысяч молоди карпа и сазана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы проводятся один раз в год. По словам специалистов, осень – лучший сезон для зарыбления. С учётом природных факторов приживаемость рыбы составляет около 70%.

«В этом году в озеро Балхаш на территории Карагандинской области выпустили 122 тысячи мальков. Это одомашненный карп и жизнестойкий полиморфный сазан, который для зарыбления использовали впервые. Работы продолжаются», – рассказал Еркинбек Куматаев, директор балхашского филиала Научно-производственного центра рыбного хозяйства.

На озере Балхаш активно ведётся промысловый и любительский улов. По региону действуют шесть крупных рыбохозяйственных предприятий.