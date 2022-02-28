+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Озеленение Актау передадут в государственно-частное партнерство

28 Февраля 2022 22:44
Поделиться:
Озеленение Актау передадут в государственно-частное партнерство

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ведутся работы по передаче сферы озеленения города Актау в государственно-частное партнерство. Аким города Нурдаулет Килыбай сообщил, что в 2022 году будет начата работа по передаче озеленения города Актау на 5 лет в государственно-частное партнерство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Первые тюльпаны зацвели в Жамбылской области
В каких регионах Казахстана существует риск дефицита воды Началась работа над Водным кодексом – Минэкологии Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана

«Мы видим, что заключать договор на содержание зеленых насаждений на год неэффективно. Сейчас ситуация с зеленым фондом города плохая. В связи с этим в следующем году планируем подписать договор на содержание, полив, минимум на 5 лет. Сейчас ведется соответствующая работа. Точная компания пока неизвестна. Кроме того, на средства инвесторов приобретаются 8 современных водовозов, оснащенных системой GPS», - сказал Нурдаулет Килыбай.

Кроме того, в городе начаты работы по прокладке пластиковых водопроводных труб для полива деревьев и газонов. На сегодняшний день проведено 700 метров труб диаметром 50мм.

В целом, в 2021 году озеленение проводилось в 3 этапа. То есть первое - это техническое обслуживание систем водоснабжения, второе - реконструкция и ремонт систем водоснабжения. Данную работу провели ГКП «Актау тұрғы үй» и «Акбота». Третье - вырубкой сухостоя, обработкой от вредителей на основе государственного конкурса занималось ТОО «Казахское общество слепых».

Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Мангистауская область   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
Первые тюльпаны зацвели в Жамбылской области
В каких регионах Казахстана существует риск дефицита воды
Началась работа над Водным кодексом – Минэкологии
Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 Переговоры России и Украины завершились
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
6 Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Читайте также
150-летие Ахмета Байтурсынова: в Костанае возложили цветы к памятнику просветителя
10 игровых и 10 спортивных площадок построят в Актау
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Переговоры России и Украины завершились
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив