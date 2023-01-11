Оздоровление банковского сектора ведется на основе законодательства - Алихан Смаилов

11 Января 2023, 13:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Работа по оздоровлению банковского сектора осуществляется на основе законодательства. В разные годы шесть казахстанских банков прошли меры оздоровления. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2017 года Нацбанком была принята программа по финансовой устойчивости банковского сектора. Вся эта работа по оздоровлению банковского сектора осуществляется и осуществлялась на основе действующего законодательства о Национальном банке и о банках и банковской деятельности. При Нацбанке создан специальный казахстанский фонд устойчивости, который был создан в соответствии с законом о Нацбанке и этот фонд осуществляет выкуп субординированных облигаций у банков. То есть, это возвратные средства. Также был создан фонд проблемных кредитов в свое время, который выкупает проблемные займы у БВУ с тем, чтобы дальше их возвращать в экономический оборот. Этот фонд также был создан в соответствии с законами», - прокомментировал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также Премьер-Министр напомнил, что в разные годы шесть банков прошли меры оздоровления по программе.

«Средства предоставлялись на возвратной основе. Есть конкретные графики возврата тех мер поддержки, которые были оказаны со стороны государства. Теперь предоставление господдержки осуществлялось на солидарной основе с владельцами банков. По этим шести банкам акционеры этих банков докапитализировали свои банки на сумму 633 млрд тенге. 339 млрд тенге акционерного капитала было списано в возмещение убытков этих банков, то есть, со стороны акционеров также солидарно была ответственность», - сказал А. Смаилов.

Ранее Премьер-Министра спросили о регулировании микрофинансовых организаций в Казахстане.