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Оздоровление банковского сектора пройдет без использования бюджетных средств – Мадина Абылкасымова

28 Января 2020 10:30
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Оздоровление банковского сектора пройдет без использования бюджетных средств – Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Независимая оценка качества активов банков будет завершена в феврале. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В феврале 2020 года будет завершена независимая оценка качества активов банковской системы, начатая в 2019 году. В оценке качестве активов банков участвует 14 крупнейших банков страны. По каждому из них до конца февраля текущего года будут разработаны индивидуальные планы корректирующих действий», - сказала Мадина Абылкасымова в ходе заседания Правительства.

«Оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. Он будет усилен мерами макропруденциального регулирования, проводимого совместно агентством и Нацбанком», - добавила она.


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Ключевые слова: Правительство РК, Банки, Экономика,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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