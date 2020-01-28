Оздоровление банковского сектора пройдет без использования бюджетных средств – Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Независимая оценка качества активов банков будет завершена в феврале. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале 2020 года будет завершена независимая оценка качества активов банковской системы, начатая в 2019 году. В оценке качестве активов банков участвует 14 крупнейших банков страны. По каждому из них до конца февраля текущего года будут разработаны индивидуальные планы корректирующих действий», - сказала Мадина Абылкасымова в ходе заседания Правительства.

«Оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. Он будет усилен мерами макропруденциального регулирования, проводимого совместно агентством и Нацбанком», - добавила она.