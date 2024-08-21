Оздоровительные процедуры привлекают все больше иностранных туристов в ЛОК «Окжетпес»

В санаториях под единым брендом «Окжетпес» за семь месяцев текущего года прошли оздоровительное лечение более 15 тысяч гостей. Самыми популярными видами услуг стали ЛФК, ванны, грязелечение и аппаратная физиотерапия. О том, почему у иностранных туристов растет интерес к казахстанским санаториям, корреспонденту агентства Kazinform рассказала руководитель представительства санаториев АО ЛОК «Окжетпес» Мадина Буркитбаева.

По словам собеседницы, согласно статистическим данным, из 173 оздоровительных учреждений, функционирующих на сегодняшний день в стране и базирующихся на санаторно-курортном направлении SPA и Welness, статус государственной и многосетевой санаторно-курортной организации имеет только один бренд - АО ЛОК «Окжетпес».

- Наша сеть санаториев АО ЛОК «Окжетпес», в состав которой входят санаторий «Окжетпес» поселка Бурабай, санаторий «Almaty Resort» и санаторий «Казахстан» города Ессентуки, представляет собой уникальные места, где забота о здоровье встречается с комфортом и релаксацией. Наша забота о гостях основывается на идее обеспечения высококачественными медицинскими услугами и разнообразными программами отдыха. Каждый сотрудник сосредотачивает свое внимание на потребностях и желаниях наших посетителей, - поделилась Мадина Буркитбаева.

Фото: АО ЛОК «Окжетпес»

ЛОК «Окжетпес» получил международный сертификат «EuropeSPA» в оздоровительном туризме в ноябре 2019 года и стал первым санаторием в Центральной Азии, имеющим подобный сертификат. «EuropeSpa» зарекомендовал себя как знак качества с самыми высокими требованиями в сфере оздоровления, SPA и Welness. Критерии основаны как на национальных, так и на международных нормах и постоянно совершенствуются в сотрудничестве с научным консультативным советом и отраслевыми экспертами.

- Имеем многолетний стаж в подтверждении звездного статуса наших санаториев как в гостиничном, так и в ресторанном обслуживании. Наши санатории на постоянной основе принимают участие в международных выставках и форумах. Так, в 2023 году стали лучшим санаторием в Республике Казахстан на научном международном форуме «Шипажай -2023». Так, только один санаторий «Окжетпес» в поселке Бурабай за семь месяцев посетили более семи тысяч отдыхающих. Наибольшей популярностью пользуются ЛФК, пять видов ванн, души, тепло- и грязелечение, аппаратная физиотерапия, а также АМОК, пантолечение, массажи, в том числе и биоэнергомассаж. В 2023 году сетью АО «ЛОК «Окжетпес» было обслужено 28,3 тысяч человек. Среди наших постояльцев было 1 229 гостей из-за рубежа, а это в пять раз больше иностранных туристов, прибывших к нам в 2022 году. Посетители санатория из других регионов Казахстана останавливали свой выбор на том, чтобы приехать к нам на оздоровление 11,6 тысяч раз. За 1 полугодие 2024 года санаториями оздоровлено 12,6 тысяч человек, среди которых и 701 иностранный турист, - отметила Мадина Буркитбаева.

Фото: АО ЛОК «Окжетпес»

По озвученным данным, более 60% посетителей санаториев из других стран - граждане Российской Федерации, более 15% - граждане Германии, 12% - граждане прочих стран Европы. На жителей Узбекистана приходится 7%, США и Китая - по 2%, ОАЭ - 1%, прочие страны - 5%.

- Гостей, в том числе и иностранных туристов, привлекают диетическая и казахская кухня, уникальные места расположения санаториев, а также сама процедура оздоровления, включающая климатотерапию, пантолечение, массажи, кумысотерапию, лечение нафталановой продукцией и многое другое, - добавила Мадина Буркитбаева.

Среднестатистический гость санитария – гражданка РФ в возрасте от 35 до 68 лет, которая выбирает в качестве программы оздоровления – климатотерапию, оздоровительную программу «Антистресс».

Фото: АО ЛОК «Окжетпес»

Но, кроме лечебной программы каждому иностранному гостю создаются уникальные условия казахского гостеприимства и тесного знакомства с историей и культурой Казахстана.

- Так, с июля 2024 года разработана Концепция развития «Qazaq Nomad Resort & Qazaq Emi» в санаториях АО ЛОК «Окжетпес» на 2024-2026 годы», согласно которой основной целью является создание национального туристического продукта, основанного на этнокультурном наследии казахского народа с увеличением числа посетителей сети санаториев. Неотъемлемой частью в деятельности нашей сети санаториев является укрепление национальной айдентики в мировом сообществе, также привлечение иностранных граждан к оздоровлению по-казахски. В рамках исполнения Концепции каждый день проводятся дни национального блюда и кумыса. Проводится обновление номерного фонда до 20% ежегодно с дизайном национального элемента. Также на постоянной основе проводятся концерты и встречи с деятелями культуры РК, вечера казахской музыки, кино и выставки казахских художников. Предоставляются воскресные маршруты по местности расположения санаториев, - рассказала Мадина Буркитбаева.

К примеру, санаторий «Окжетпес» расположен рядом с поляной Абылай хана, где каждый турист может ознакомиться с колоритом казахской культуры, дотронуться до беркута, покататься на лошадях, переодеться и стать на минутку батыром или ханшайым.

Фото: АО ЛОК «Окжетпес»

С июля 2024 года филиал санатория «Окжетпес» в городе Алматы презентовал воскресную экскурсионную программу по туристическим маршрутам по живописным местам Алматы и области: озеро Кольсай, Чарынский каньон, озеро Есик, Медео-Шымбулак, Тургенские водопады, ущелье Алма-Арасан, вечерняя Алматы.