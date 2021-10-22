Оздоровительный отдых для детей – кто имеет гарантированную квоту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил о мероприятиях, направленных на оздоровительный отдых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На республиканском уровне оздоровление и отдых всех категорий детей организован в РУОЦ «Балдаурен» (далее-Центр). В Центре и в его филиалах ежегодно в 16 смен оздоравливаются 15 498 детей, в том числе 4765 детей в летний период и 10773 детей - в учебное время (в Щучинске - 4608, Капшагае - 4250, Туркестанской области - 4160, Балхаше - 2480)», - говорится в его ответе на депутатский запрос.

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об образовании» в гарантированную квоту путевок включены места для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей из экологически неблагополучных регионов Казахстана, детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей из неполных семей (20% - 3100 мест), детей из художественных школ (10% - 1150), творческого направления (10% - 1150), из сельской местности (5% - 775), одаренных детей (55 % - 9 323).

В республиканском бюджете на 2021 год и в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы для оздоровления, реабилитации и организации отдыха детей (18 236 детей ежегодно), в том числе детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в РУОЦ «Балдаурен», ННПООЦ «Бобек», РГУ «Центр коррекционной педагогики» предусмотрено 4 375 994 тысяч тенге (в 2021 году – 913 737 тыс. тенге, в 2022 году – 1 108 420 тыс. тенге, в 2023 году – 1 176 216 тыс. тенге, в 2024 году – 1 177 621 тыс. тенге).

Для детей с ООП организовано оздоровление и реабилитация в филиале Центра в Балхаше, где предусмотрено ежегодно по 880 мест (35% от 2480 плановых). В настоящее время прорабатывается вопрос увеличения охвата детей в 2 раза (1600 детей).

В республике число детей с ООП от 0 до 18 лет составляет 161 826 человек, из них с инвалидностью - 51 655.

Для их реабилитации в системе здравоохранения действуют 36 реабилитационных центров, в том числе 3 республиканских и 33 региональных. В первом полугодии текущего года медицинскую реабилитацию получил 31 671 ребенок с ООП (в 2020 году - 16 982, в 2019 году - 15 063).