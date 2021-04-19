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    14:11, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Овощи, яйца и хлеб подорожали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Статистики Северо-Казахстанской области посчитали уровень инфляции в регионе за первый квартал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, за первые три месяца года цены на продовольственные товары возросли на 2,7%, непродовольственные – 1,5%, платные услуги – 1,3%.

    В регионе подорожали яйца, хлеб, мука, сахар, масла и жиры, крупы, мясо в пределах от 6,7% до 2,1%. Незначительно – на уровне 1% - выросла цена на молочные продукты, рыбу и морепродукты. Дороже всего из продовольственной группы товаров жителям региона стали обходиться овощи. Цена их возросла более чем на 13%. Дешевле стал только рис – на 6%.

    Увеличилась стоимость товаров личного пользования, чистящих и моющих средств, фармацевтической продукции, материалов для ремонта жилья, отдельных видов одежды и обуви. Бензин подорожал на 6,7%.

    Больше придется заплатить за походы в кинотеатр. Стоимость билетов возросла на 13,6%. Оплата услуг нотариуса, почтовых, страхования, парикмахерских тоже увеличилась. Как и оплата за ремонт обуви и содержание жилья.

    Инфляция по области за январь-март составила 1,9%.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Цены и тарифы Статистика
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