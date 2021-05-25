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    15:10, 25 Май 2021 | GMT +6

    Овощи и ягоды выращивают осужденные в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Осужденные акмолинского учреждения максимальной безопасности выращивают клубнику, овощи и цветы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    Несмотря на строгость во всем, на подоконниках жилых комнат отрядных помещений колонии еще в начале весны можно увидеть пышную зелень - рассаду томатов. Позже на грядках появятся свежий зеленый лук и щавель, а также первые огурцы.

    «Все, как дома, натуральное без нитратов. Родом я из маленького поселка, у нас там в каждом доме есть огород, люди в основном живут своим хозяйством. Один день год кормит - так в народе говорят. Работают все. Сколько себя помню, всегда помогал родителям. Правда, тогда это все в тягость казалось, а сейчас – в удовольствие», - делится один из любителей огородных дел - осужденный Сергей.


    Мужчина осужден за тяжкое преступление и не любит рассказывать об этом. Огород стал для него своеобразной отдушиной. Все выращенное отдает в столовую. Парадокс: человек, отнявший жизнь у другого, сегодня здоровой пищей поддерживает своих однокамерников.

    Сергей и еще несколько его единомышленников занимаются огородом в колонии уже пару лет. Администрация пошла навстречу и поддержала. Да и сами осужденные рады, когда на столах столовой весной появляются зеленый лук, укроп, редис.


    «Первый год здесь мне не давала покоя мысль о свободной земле возле отрядов и решил попробовать. Руководство учреждения разрешило, нашлись еще желающие. Сегодня, кроме зелени, выращиваем помидоры, огурцы, один из ребят увлекся цветами», - делится Сергей.

    Чаще всего самого Сергея можно застать на клубничной грядке. Бережно рыхлит землю, сам готовит удобрение из того, что есть под рукой. К примеру, использует настой из крапивы - ее в учреждении хватает.

    «Это любимая ягода дочери Катюши, она сейчас дома. Как много бы я отдал за то, чтобы быть с ними, моими родными, моей семьей», - не скрывая слез, добавляет напоследок Сергей.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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