Овощи и продукты из стабфонда продают по сниженным ценам в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Овощи и бакалею из стабилизационного фонда продают по сниженным ценам в Караганде. Это помогает сдерживать рост цен на социально значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в стабилизационном фонде 768 тонн бакалейной продукции: гречневой крупы, риса, масла, сахара и муки. Овощей - 2 600 тонн, это картофель, свёкла, морковь, капуста и лук. Эти запасы нужны для того, чтобы в период сезонного дефицита не допустить серьёзного скачка цен.

«Осенью мы провели интервенцию по гречке. Её продавали по 185 тенге за кг. Также мы отпускали картофель по 65 тенге. Сейчас мы проводим интервенцию по капусте. Её цена - 83 тенге. Эти товары мы распространяем через социальные павильоны, для того чтобы создать конкуренцию на рынке и не допустить роста цен», - рассказал председатель правления СПК «Сарыарка» Маргулан Карибеков.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты и тщательнее следить за тем, чтобы на рынке не возникало дефицита.