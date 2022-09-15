Овощи, фрукты, мясную продукцию сможет поставлять Жамбылская область в Ленинградскую область РФ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Меморандум о сотрудничестве в различных сферах экономики подписали Жамбылская область Республики Казахстан и Ленинградская область Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, жамбылская делегация во главе с главой региона Нуржаном Нуржигитовым с рабочим визитом прибыла в город Санкт-Петербург. В рамках рабочего визита состоялась встреча акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Нуржан Нуржигитов поблагодарил губернатора Ленинградской области за оказанный теплый прием и выразил уверенность в расширении взаимовыгодного сотрудничества не только между двумя странами, но и между регионами.

По информации ведомства, товарооборот между Жамбылской областью и Российской Федерацией в 2021 году составил 263,2 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 40,3%. В том числе, экспорт увеличился на 45,1%, составив 76,3 млн долларов, импорт – на 38,4%, составив 186,9 млн долларов.

Основными экспортируемыми в Россию из Жамбылской области товарами являются минеральные и химические удобрения, продукты неорганической химии, ферросплавы, овощи. Из Российской Федерации жамбылцам везут изделия из черных металлов, текстиль.

«Уверен, что товарооборот между странами будет увеличиваться. Для этого как у нас, так и у соседей, имеются все возможности. Важно также усилить сотрудничество на межрегиональном уровне. В нашей области есть все условия для обеспечения поставок овощей, фруктов, мясной продукции. Жамбылская область заинтересована в реализации программ двустороннего сотрудничества», - отметил Нуржан Нуржигитов.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.