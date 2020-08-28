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Овощехранилища, детсады, медцентр построят инвесторы в столице

28 Августа 2020 18:24
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Овощехранилища, детсады, медцентр построят инвесторы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на региональном координационном совете по вопросам инвестиций был поддержан ряд важных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова.

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Сегодня на региональном координационном совете по вопросам инвестиций поддержали ряд важных проектов. В их числе - строительство цеха по производству молочной продукции, завод по производству бетона, электрических двигателей разных мощностей, строительство овощехранилищ, ряда частных детских садов, школ, медцентра и т.д, перечислил аким.

«К примеру, строительство сервисного центра сельскохозяйственной техники позволит не только собирать отдельные детали и корпуса техники в городе, но и при поломке не отправлять на ремонт за рубеж, тем самым не затрачивать время и средства для перевозки техники. Поддержанные на инвестсовете проекты будут применяться во многих отраслях экономики: как при строительстве домов, дорог и ряда других соцобъектов, также при формировании запаса продтоваров. Каждый частный проект – это не только привлечение частных инвестиций, но и создание новых рабочих мест», - отметил градоначальник.

Для инвесторов по поручению руководства страны создаются комфортные условия, с каждым из них работа ведется в ручном режиме, подчеркнул он.


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#Инвестпроекты   #Нур-Султан   #Акимат   #Экономика  
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