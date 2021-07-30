Овец на 8 млн тенге похитил мужчина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Овец на 8 млн тенге похитил мужчина в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Павлодарского района обратился глава крестьянского хозяйства, который рассказал, что неизвестный совершил кражу принадлежащих ему 107 овец со степного массива вблизи села Шакат.

Ущерб, нанесенный владельцу, составил более восьми миллионов тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан житель Щербактинского района, который подозревается в том, что воспользовавшись моментом, когда овцы паслись без контроля, с вольных выпасов похитил скот. В настоящее время похищенное частично изъято, в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 188-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан», – рассказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.



