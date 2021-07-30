+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Овец на 8 млн тенге похитил мужчина в Павлодарской области

30 Июля 2021 14:23
Поделиться:
Овец на 8 млн тенге похитил мужчина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Овец на 8 млн тенге похитил мужчина в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Преступную группу скотокрадов задержали полицейские Туркестанской области
4,5 тысячи животных поместили на штрафстоянки Павлодарской области Бетонные столбы снес водитель автомобиля в Павлодаре 19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области

В отдел полиции Павлодарского района обратился глава крестьянского хозяйства, который рассказал, что неизвестный совершил кражу принадлежащих ему 107 овец со степного массива вблизи села Шакат.

Ущерб, нанесенный владельцу, составил более восьми миллионов тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан житель Щербактинского района, который подозревается в том, что воспользовавшись моментом, когда овцы паслись без контроля, с вольных выпасов похитил скот. В настоящее время похищенное частично изъято, в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 188-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан», – рассказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
Преступную группу скотокрадов задержали полицейские Туркестанской области
4,5 тысячи животных поместили на штрафстоянки Павлодарской области
Бетонные столбы снес водитель автомобиля в Павлодаре
19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
3 Президенту доложили о подготовке к учебному году
4 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
5 За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Читайте также
Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив