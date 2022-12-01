Овец на 3 млн тенге украли два скотокрада в Жетысае

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - 40 овец стоимостью 3 млн тенге украли два скотокрада в Жетысае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции обратились местные жители, с пастбища неизвестные похитили у них 40 овец. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 3 млн тенге.

Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Они осмотрели место преступления, опросили очевидцев и проверили места реализации скота. В результате установили двух подозреваемых в краже скота. Ими оказались местные жители.

Как выяснилось, подозреваемые ночью заметили скот на пастбище, тогда они и решили украсть овец. Скотокрады погрузили похищенный скот в ГАЗель и продали в Сарыагашском районе, а полученные деньги поделили между собой.По факту кражи домашнего скота проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.



Фото: polisia.kz



