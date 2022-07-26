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Овец на 2,5 млн тенге присвоил скотник в Абайской области
26 Июля 2022 21:39

Овец на 2,5 млн тенге присвоил скотник в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Овец на 2,5 млн тенге присвоил скотник в Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На оперативный канал «102» Ауэзовского ОП УП города Семея обратилась 33-летняя глава крестьянского хозяйства. Она сообщила, что в период времени с 9 по 11 июля 35-летний скотник хозяйства допустил растрату, присвоив 36 голов мелко-рогатого скота. Тем самым причинил ущерб на сумму свыше 2,5 млн тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Задержанный в ходе допроса свою вину отрицать не стал. Однако скот не удалось изъять, поскольку он успел осуществить реализацию краденного.

По факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 1 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК.


Фото: polisia.kz




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