Отзовут ли мандат депутата Жигули Дайрабаева после скандала вокруг его сыновей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель фракции «Ауыл» в Мажилисе Парламента Казахстана Анас Баккожаев ответил на вопрос об отзыве мандата депутата Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты поинтересовались, будет ли отозван мандат депутата в связи с признанием судом виновными двух сыновей Жигули Дайрабаева по делу о хищении чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

«Он не будет сдавать депутатский мандат. Это заявление от имени фракции. Мы не можем винить его. Во-первых, в указанном деле не упоминается его личность. Во-вторых, его дети - взрослые граждане. Ответственность несут они сами. Они занимались в сфере сельского хозяйства и знают все риски, поэтому за свои деяния должны отвечать сами», — заявил Анас Баккожаев в кулуарах заседания в Мажилисе Парламента РК.

Ранее сообщалось, что Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев приговорены судом к 5 годам лишения свободы с применением статьи 63 Уголовного кодекса условно, с установлением пробационного контроля, также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.