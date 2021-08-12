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Отвлеклась на телефон: Смертельное ДТП произошло в ВКО

12 Августа 2021 14:13
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Отвлеклась на телефон: Смертельное ДТП произошло в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области женщина осуждена на длительный срок и лишена прав управления транспортным средством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

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Трагедия произошла на трассе Семей – Усть-Каменогорск, унесшая жизнь двоих мужчин.

Установлено, что 42 летняя жительница г. Семей, будучи лишенная прав управления транспортным средством, посредством мобильного приложения занялась частным извозом из г. Семей до областного центра.

По словам пассажиров, в пути следования водитель часто отвлекалась на смартфон, осуществляя переписки в социальной сети и разговорами. Не обращая внимания на дорогу и не приняв мер к устранению созданной ею опасности на высокой скорости движения, проявила преступную самонадеянность, предполагая успеть объехать впереди движущийся автогрейдер, допустила столкновение со встречно движущимся легковым автомобилем Lada.

В результате столкновения двое пассажиров встречной автомашины скончались на месте происшествия. Четыре пассажира Toyota Camry получили телесные повреждения, в том числе и осужденная.

По словам женщины, не имея водительского удостоверения продолжила заниматься частным извозом между городами Семей и Усть-Каменогорск, так как на иждивении несовершеннолетних детей.

«Приговором суда Уланского района женщина по статье 345 ч. 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, женщина осуждена на 8 лет и будет отбывать срок в учреждении минимальной безопасности. На сегодняшний день осужденная трудоустроена на одном из производств в колонии-поселения», - рассказал заместитель начальника ОВ 156/16 Дархан Бигазиев.


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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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