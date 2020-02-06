Ответственных работников квазигоссектора РК отнесут к субъектам коррупции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ответственных работников квазигоссектора предлагается отнести к субъектам коррупции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Работников субъектов квазигосударственного сектора, уполномоченных на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственных за отбор и реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда, занимающих должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, предлагается отнести к субъектам коррупции», – сказал О.Бектенов.
Кроме того, по его словам, в целях реализации предложений по противодействию коррупции, озвученных на совещании по вопросам противодействия коррупции от 20 мая 2019 года с участием Главы государства, и получивших одобрение, вводится институт антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях квазигосударственного сектора.
В своем выступлении О.Бектенов также сообщил, что законопроектом предусматривается полный запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости, в связи с выполнением госслужащими своих должностных обязанностей. Также законопроектом предусмотрено, что лица, уполномоченные на выполнение госфункций и приравненные к ним лица, не только не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками, супругами или свойственниками, но и не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругов или свойственников.
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