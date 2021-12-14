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Ответственность за вырубку лесов ужесточат в Казахстане

14 Декабря 2021 17:32
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Ответственность за вырубку лесов ужесточат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений (далее – Типовые правила) создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов Мажилиса Парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Поправки будут предусматривать:

- порядок планирования работ по высадке, содержанию и защите зеленых насаждений местными исполнительным органами (для рационального использования выделяемых бюджетных средств);

- усиление в части документационного учёта зеленых насаждений (инвентаризация, лесопатологическое исследование, ведение реестра, разработка дендрологического плана и дальнейшая работа по нему);

- разработка дендрологического плана, что позволит увидеть полную картину по состоянию имеющихся зеленых насаждений (больные или усохшие будут помечены);

- увеличение размера компенсационной посадки за незаконную вырубку деревьев (от пятидесятикратного до стократного);

- регламентирование работ по защите зеленых насаждений при проведении строительно-монтажных работ.


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#Правительство РК   #Экология   #Головкин   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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