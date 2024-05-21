Ответственность за превышение «средней скорости» на загородных трассах введут в Казахстане

В рамках депутатской инициативы Мажилиса Парламента в Казахстане планируется ввести ответственность за превышение «средней скорости» на загородных трассах на прямолинейных участках, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Совместно с «Казавтожол» мы проводили замеры средней скорости на автодороге Астана — Щучинск. Ежесуточно камерами фиксируется более 250 фактов, когда средняя скорость превышала 151 км/ч при разрешенной — 140 км/ч. В 13% случаях скорость составляла 170 км/ч. В 7% — превышала 180 км/ч. При этом, согласно анализу аварийности, именно превышение скорости на загородных дорогах является основной причиной ДТП, в которых гибнут люди, — сказал на брифинге в СЦК председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Другая причина — стремительный рост автопарка страны. По словам спикера, за последние 5 лет количество транспортных средств возросло на четверть. При этом, срок эксплуатации половины автомашин превышает 20 лет. Они не имеют современных систем безопасности и более подвержены неисправностям.