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    13:56, 21 Май 2024 | GMT +6

    Ответственность за превышение «средней скорости» на загородных трассах введут в Казахстане

    Ответственность за превышение «средней скорости» на загородных трассах введут в Казахстане
    Фото: freepik.com

    В рамках депутатской инициативы Мажилиса Парламента в Казахстане планируется ввести ответственность за превышение «средней скорости» на загородных трассах на прямолинейных участках, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Совместно с «Казавтожол» мы проводили замеры средней скорости на автодороге Астана — Щучинск. Ежесуточно камерами фиксируется более 250 фактов, когда средняя скорость превышала 151 км/ч при разрешенной — 140 км/ч. В 13% случаях скорость составляла 170 км/ч. В 7% — превышала 180 км/ч. При этом, согласно анализу аварийности, именно превышение скорости на загородных дорогах является основной причиной ДТП, в которых гибнут люди, — сказал на брифинге в СЦК председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

    Другая причина — стремительный рост автопарка страны. По словам спикера, за последние 5 лет количество транспортных средств возросло на четверть. При этом, срок эксплуатации половины автомашин превышает 20 лет. Они не имеют современных систем безопасности и более подвержены неисправностям.

    Теги:
    МВД РК Дороги ДТП Казахстан Закон и право Полиция Парламент Трассы Транспорт Депутаты Авто Мажилис
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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