Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава адмправонарушения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава административного правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какое наказание грозит казахстанцам за несанкционированную видеосъемку, разъяснили в Министерстве внутренних дел РК.

«Вопросы, касающиеся публикации в интернете фото- и видеоматериалов, регулируются и защищаются гражданским законодательством, участниками которого являются граждане Республики Казахстан. Сотрудник полиции как гражданин, согласно статье 1 Гражданского кодекса РК, является участником данных отношений», - говорится в ответе пресс-службы МВД на запрос редакции МИА «Казинформ».

Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава административного правонарушения. Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка влечет штраф в размере 5 МРП (около 15 900 тенге, прим. ред.). Такой пункт прописан в статье 443 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК пояснили, что фото- или видеосъемка правонарушений может быть использована в качестве доказательств.