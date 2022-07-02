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    15:32, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава адмправонарушения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава административного правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Какое наказание грозит казахстанцам за несанкционированную видеосъемку, разъяснили в Министерстве внутренних дел РК.

    «Вопросы, касающиеся публикации в интернете фото- и видеоматериалов, регулируются и защищаются гражданским законодательством, участниками которого являются граждане Республики Казахстан. Сотрудник полиции как гражданин, согласно статье 1 Гражданского кодекса РК, является участником данных отношений», - говорится в ответе пресс-службы МВД на запрос редакции МИА «Казинформ».

    Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава административного правонарушения. Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка влечет штраф в размере 5 МРП (около 15 900 тенге, прим. ред.). Такой пункт прописан в статье 443 Кодекса об административных правонарушениях.

    Ранее в Министерстве внутренних дел РК пояснили, что фото- или видеосъемка правонарушений может быть использована в качестве доказательств.

    Теги:
    Общество Права человека МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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