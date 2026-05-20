Ответственность за нарушения за рубежом несет сам гражданин — МИД РК

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заявили о росте числа случаев, когда граждане страны сталкиваются со сложностями за границей из-за несоблюдения или незнания миграционных, визовых, транзитных и таможенных требований иностранных государств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, речь идет о различных нарушениях, которые приводят к отказам во въезде или проблемам в поездках.

— Речь идет, в том числе, о случаях отказа в посадке на рейсы из-за отсутствия необходимых виз и документов, нарушении сроков пребывания, попытках провоза запрещенных либо незадекларированных товаров, а также несоблюдении правил транзита и пребывания в иностранных государствах, — отметил он.

— В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам перед выездом за границу внимательно изучать законодательство, визовые и миграционные требования страны назначения, а также государств транзита. Особое внимание необходимо уделять срокам действия паспортов, виз, разрешений на пребывание и иных документов, — подчеркнул Ерлан Жетыбаев.

Также в ведомстве советуют оформлять медицинскую страховку, приобретать авиабилеты только через официальные сервисы, соблюдать правила перевозки багажа и транзита, не передавать документы третьим лицам и не брать чужие вещи или посылки с неизвестным содержимым.

— Гражданам, выезжающим за рубеж на работу, обучение или лечение, следует заранее удостовериться в законности оформления всех необходимых документов, приглашений, трудовых контрактов и разрешений, — добавил представитель МИД.

— Хотели бы отдельно подчеркнуть, что дипломатические и консульские учреждения Казахстана оказывают гражданам необходимую консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции. Вместе с тем ответственность за соблюдение законодательства страны пребывания и выполнение установленных требований несёт непосредственно сам гражданин, — сказал Ерлан Жетыбаев.

В завершение в МИД призвали казахстанцев ответственно подходить к планированию зарубежных поездок.