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Ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей ужесточат в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Марта 2023, 14:12
Ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей ужесточат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по усилению ответственности за допущение фиктивного технического осмотра автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС «Техосмотр» за допущение фиктивного технического осмотра.

Ранее депутат Сената Ольга Булавкина в своем запросе потребовала ужесточить требования к операторам технического осмотра с целью усиления ответственности за нарушения проведения техосмотра в части выдачи диагностических карт, не соответствующих техническому состоянию автотранспортных средств. По ее мнению, качество воздуха в Усть-Каменогорске представляет реальную угрозу для жителей.
Правительство РК   Премьер-министр РК   Транспорт   Алихан Смаилов  
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