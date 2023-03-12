Ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей ужесточат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по усилению ответственности за допущение фиктивного технического осмотра автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС «Техосмотр» за допущение фиктивного технического осмотра.