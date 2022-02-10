Ответственность за экологические правонарушения предлагают усилить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая неизменную динамику незаконных рубок, проектом Закона предлагается снизить показатель значительного ущерба со 100 МРП до 50 МРП, и крупного ущерба – с 1 000 МРП до 500 МРП. При этом, показатель особо крупного ущерба остался без изменений и составляет 2 000 МРП. Также в статьях 324, 325, 326, 328, 329, 330 и 333 термин «экологический ущерб» заменен на термин «ущерб», так как экологический ущерб не имеет юридического определения в уголовном праве», – сказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, выступившая с докладом.

По ее словам, внесены также следующие изменения. Статья 332 «Порча земли» дополнена новой частью 3, в которой предусмотрен более строгий вид наказаний за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории. В статье 334 «Самовольное пользование недрами», в целях обеспечения неотвратимости наказания, повышения качества профилактики незаконной добычи недр, часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступления. В диспозиции снижен порог уточняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть, крупного размера, до значительного ущерба, ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена путем введения меры наказания в виде лишения свободы с трех до четырех лет. В части 3 предлагается закрепить более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории. В статью 340 «Незаконная порубка, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников», с учетом того, что наказание, назначаемое за совершенное деяние, несоразмерно с причиняемым ущербом, и виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы, внесены изменения в части перевода данного нарушения из разряда проступков в категорию преступлений.

Аналогичные вышеперечисленным изменения внесены в ряд других статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса.

Мажилисменам были представлены также поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК, усиливающие ответственность за экологические нарушения.

Рабочую группу по законопроекту возглавляет депутат Мажилиса Галымжан Елеуов.