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Ответственность за экологические правонарушения предлагают усилить в РК

10 Февраля 2022 16:20
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Ответственность за экологические правонарушения предлагают усилить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Учитывая неизменную динамику незаконных рубок, проектом Закона предлагается снизить показатель значительного ущерба со 100 МРП до 50 МРП, и крупного ущерба – с 1 000 МРП до 500 МРП. При этом, показатель особо крупного ущерба остался без изменений и составляет 2 000 МРП. Также в статьях 324, 325, 326, 328, 329, 330 и 333 термин «экологический ущерб» заменен на термин «ущерб», так как экологический ущерб не имеет юридического определения в уголовном праве», – сказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, выступившая с докладом.

По ее словам, внесены также следующие изменения. Статья 332 «Порча земли» дополнена новой частью 3, в которой предусмотрен более строгий вид наказаний за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории. В статье 334 «Самовольное пользование недрами», в целях обеспечения неотвратимости наказания, повышения качества профилактики незаконной добычи недр, часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступления. В диспозиции снижен порог уточняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть, крупного размера, до значительного ущерба, ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена путем введения меры наказания в виде лишения свободы с трех до четырех лет. В части 3 предлагается закрепить более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории. В статью 340 «Незаконная порубка, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников», с учетом того, что наказание, назначаемое за совершенное деяние, несоразмерно с причиняемым ущербом, и виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы, внесены изменения в части перевода данного нарушения из разряда проступков в категорию преступлений.

Аналогичные вышеперечисленным изменения внесены в ряд других статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса.

Мажилисменам были представлены также поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК, усиливающие ответственность за экологические нарушения.

Рабочую группу по законопроекту возглавляет депутат Мажилиса Галымжан Елеуов.

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#Экология   #Мажилис  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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