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    13:17, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ответственность за экологические нарушения в нацпарках усиливают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об усилении ответственности за экологическое нарушение в национальных парках, рассказал на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, Административный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, в том числе за нарушение режима особо охраняемых природных территорий, нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках.

    Сейчас за нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках ,утвержденных постановлением Правительства РК от 7 ноября 2006 года № 1063 в КоАП ответственность не предусмотрена.

    По словам экспертов, на практике приходится сталкиваться с нарушением пользователями, невыполнением договорных обязательств, необеспечением необходимым количеством стоянок для транспорта, размещением туристических троп не в рамках проекта, предоставлением участков должностными лицами в местах, не предусмотренных актом выбора земельного участка, строительством за рамками генпланов. Все это приводит к разрушению объектов государственного природного-заповедного фонда, объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории ООПТ. Новые статьи будут предусматривать ответственность за данные нарушения.


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