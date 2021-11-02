Ответственность за экологические нарушения в нацпарках усиливают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об усилении ответственности за экологическое нарушение в национальных парках, рассказал на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, Административный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, в том числе за нарушение режима особо охраняемых природных территорий, нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках.

Сейчас за нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках ,утвержденных постановлением Правительства РК от 7 ноября 2006 года № 1063 в КоАП ответственность не предусмотрена.

По словам экспертов, на практике приходится сталкиваться с нарушением пользователями, невыполнением договорных обязательств, необеспечением необходимым количеством стоянок для транспорта, размещением туристических троп не в рамках проекта, предоставлением участков должностными лицами в местах, не предусмотренных актом выбора земельного участка, строительством за рамками генпланов. Все это приводит к разрушению объектов государственного природного-заповедного фонда, объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории ООПТ. Новые статьи будут предусматривать ответственность за данные нарушения.