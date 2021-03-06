Ответственность за домогательства: что предлагают казахстанские эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр исследования правовой политики провел общественное обсуждение на тему «Внедрение ответственности за харассмент в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения эксперты представили анализ судебной практики по уголовному и административному законодательству Казахстана, а также доказательство и доказывание харассмента на рабочем месте и в общественных местах.

Так, юрист-международник, программный координатор ОФ «Центра исследования правовой политики» Аяжан Ойратова рассказала о том, что сексуальные домогательства являются формой дискриминации по половому признаку и насилием.

Объектом сексуальных домогательств является унижение достоинства человека как в понимании международного права, так и в ряде зарубежных стран, таких как Новая Зеландия, Испания, Германия и США. Сейчас же, в казахстанском законодательстве, где ключевой статьей, запрещающей сексуальные домогательства, является 123 статья УК РК «Понуждение к половому сношению», объектом является половая свобода человека. В этом и кроется ключевая проблема понимания сексуальных домогательств в нашей стране», - сказала Аяжан Ойратова.

Эксперт отмечает, что в рамках Кодекса об административных правонарушениях (ст. 80-1 и 409 ) от неприличных жестов и непристойного поведения защищены педагоги, медицинские и фармацевтические работники только при исполнении ими своих должностных обязанностей, а все остальные категории граждан нет.

Также в ходе заседания эксперты предложили внедрить термин «сексуальные домогательства» в трудовое и уголовное законодательство для всесторонней защиты чести и достоинства граждан.

На общественном обсуждении участники проголосовали, что такие правонарушения, как сексуальные домогательства, должны быть в виде уголовного проступка в рамках Уголовного кодекса РК. За этот пункт проголосовали 60% участников конференции.

Также большинство считает необходимым внедрить такой термин, как «сексуальные домогательства» вместо слова харассмент (77%), а на казахский язык перевести как «жыныстық бопсалау» (59%)

«Объектом преступления, предусмотренного статьей 123 УК, является половая свобода – при понуждении к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа вступить с ним в половую связь, сопровождается угрозой разглашения сведений, порочащих жертву, репутация которой для нее дорога. Общественная опасность данного преступления заключается в психическом давлении на жертву, как средство заставить её уступить сексуальным домогательствам, таким образом, нарушается право личности на половую свободу», - прокомментировала адвокат алматинской городской коллегии адвокатов Эльвира Боханова.

По словам адвоката, статья 419 УК РК «Заведомо ложный донос» от потерпевшего требует подписание предупреждения об ответственности за ложный донос, однако, такое предупреждение может фактически являться препятствием для реализации их права на доступ к правосудию.

Она также отметила необходимость внесения изменений в законодательство - в части внесения такого понятия, как «сексуальное домогательство».







