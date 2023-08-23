Ответственность юрлиц будет усилена – Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ответственность юридических лиц будет усилена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Разработанным Агентством законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РR об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции» вносятся поправки в статью 678 КоАП «Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами» по усилению административной ответственности юридических лиц за подкуп государственных служащих и иных приравненных к ним лиц,

В соответствии с Предпринимательским кодексом госорганом-разработчиком в случае ужесточения ответственности субъектов предпринимательства проводится анализ регуляторного воздействия.