РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 22 Август 2023 | GMT +6

    Ответственность юрлиц будет усилена – Антикор

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ответственность юридических лиц будет усилена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Разработанным Агентством законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РR об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции» вносятся поправки в статью 678 КоАП «Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами» по усилению административной ответственности юридических лиц за подкуп государственных служащих и иных приравненных к ним лиц,

    В соответствии с Предпринимательским кодексом госорганом-разработчиком в случае ужесточения ответственности субъектов предпринимательства проводится анализ регуляторного воздействия.


    Теги:
    Другие государственные органы Коррупция Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!