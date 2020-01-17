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Ответственность судебных исполнителей повысят в Казахстане

17 Января 2020 15:17
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Ответственность судебных исполнителей повысят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков объем исполнительного производства в Казахстане, рассказал вице-министр юстиции Алмат Мадалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом в отчетном периоде ( 2019 год) на исполнении находилось около 4 млн документов на сумму более шести с половиной миллиардов тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличены общие показатели исполненных в полном объеме документов на 36%», - сказал Алмат Мадалиев.

Вице-министр добавил, что в целях дальнейшего совершенствования исполнительного производства в рамках инициированного депутатами Мажилиса Парламента законопроекта разработаны поправки в законодательство об исполнительном производстве.

«Это будет касаться повышения ответственности судебных исполнителей, усиления контроля уполномоченного органа и его территориальных подразделений, а также конкретизации отдельных норм, что позволит улучшить эффективность работы судебных исполнителей на местах и повысить своевременность исполнения документов», - заключил Алмат Мадалиев.


Фото: www.adilet.gov.kz

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Ключевые слова: Суды,
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Автор:

Серик Сабеков

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