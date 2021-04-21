Ответственность первого руководителя за неосвоение внешнего займа введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится ответственность за неосвоение заемных средств в установленный срок. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках совершенствования государственного заимствования вводится ответственность за неосвоение средств займа в установленный срок. Кроме того, вводится запрет на принятие местными исполнительными органами обязательств за третьих лиц по долговым обязательствам», - сказал Асет Иргалиев, зачитывая основные положения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

Также законопроектом предусматриваются поправки уточняющего характера.

«Для повышения обоснованности планируемых расходов предлагается внесение изменений в утвержденные натуральные нормы не более одного раза в год. Конкретизируются случаи уточнения республиканского бюджета. Уточняется содержание Прогноза социально-экономического развития», - добавил министр в своем докладе.

Депутат Мажилиса Кайнар Абасов уточнил, что проектом предлагается усилить ответственность должностных лиц госорганов за неосвоение внешних заемных финансовых средств.

«В частности определено, что ответственность несет первый руководитель администратора бюджетной программы или его заместитель, ответственный за реализацию внешнего займа. В ходе обсуждения законопроекта депутатами внесена поправка, которая определяет, что ответственность за неосвоение финансовых средств внешнего займа должен нести только первый руководитель – администратор бюджетной программы. В этой связи, скажите, какова ваша позиция по этой поправке?» - спросил министра депутат.

А. Иргалиев подтвердил свое согласие по данному вопросу.

«Мы полностью поддерживаем данную поправку. Необходимо усилить ответственность первого руководителя. Как мы знаем, у нас в Бюджетном кодексе предусмотрены необходимые нормы, которые предполагают ответственность первого руководителя за освоение бюджетных средств. По такому же принципу и, даже, наверно, более четче и жестче, можно прописать по ответственности именно за освоение заемных средств. Потому что это все-таки обязательства государства и принятые обязательства государства должны направляться своевременно и эффективно в экономику для того, чтобы они вовремя начали работать на экономику», - заключил глава Миннацэкономики.