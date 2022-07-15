15 Июля 2022 15:31

Ответственность акимов за реализацию запланированных мероприятий повысят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О начале работы по децентрализации финансово-экономических функций в пользу регионов сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках новой налогово-бюджетной политики проводится работа по реформированию межбюджетных отношений и реинжинирингу бюджетного планирования с сокращением сроков и этапов в два раза. Начата работа по децентрализации финансово-экономических функций в пользу регионов. На сегодня выработаны поправки в Бюджетный кодекс по усилению самодостаточности регионов, в том числе через передачу дополнительных источников доходов на местный уровень», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, при расчете субвенций и изъятий будут расширены расходные полномочия МИО с повышением ответственности за реализацию мероприятий.

«Также было поручено проработать вопрос фискальных преференций по газовым проектам. По данному вопросу в рамках разработки улучшенного модельного контракта выработаны основные подходы. Согласно данным подходам, на период до полного возмещения инвестиций предлагаются преференции по освобождению от корпоративного подоходного налога (КПН), экспортной таможенной пошлины (ЭТП), а также право применения преференциального режима альтернативного налога на недропользование (АНН)»,- добавил вице-министр.

При этом в качестве встречных обязательств предлагается направление добытого газа на внутренний рынок, обеспечение вложения заявленных объемов инвестиций, трудоустройство «казахстанских» кадров с предоставлением социального пакета.