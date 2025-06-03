Кто пытается привязать Казахстан к украинской «паутине»

Эксперт уверен, что цель украинской операции «Паутина» — повлиять на предстоящие переговоры в Стамбуле.

— На этом фоне любые слухи про косвенную помощь Казахстана — еще и удобный раздражитель, чтобы вовлечь в огонь противостояния все новых игроков по периметру. Но Казахстан в условиях геополитических атак продолжает демонстрировать хладнокровный прагматизм против дешевых провокаций, — подчеркивает Адиль Сейфуллин.

При этом очередной всплеск дезинформации в медиа и Telegram-пространстве, обвиняющий Казахстан в содействии атакам украинских дронов на территорию России, требует четкой аналитической оценки.

— Эти заявления — ни что иное, как спекуляции, направленные на подрыв доверия к нашей стране как на международной арене, так и внутри нашего общества. Во-первых, Казахстан последовательно соблюдает все международные санкционные режимы, — подчеркнул Адиль Сейфуллин.

С августа 2022 года действует запрет на экспорт продукции военного назначения. Более того, в 2023–2024 годах Астана ограничила экспорт в Россию более 100 наименований товаров двойного назначения, чтобы исключить любую возможность военного применения. Казахстан не продает оружие России, Украине или любой другой стороне конфликта.

— Эта позиция — часть нашего нейтралитета и миролюбивой внешней политики, — напомнил эксперт. Во-вторых, текущий товарооборот с Российской Федерацией носит исключительно мирный, гражданский и гуманитарный характер.

Речь идет о продовольствии, товарах широкого потребления, логистике, образовательных и культурных проектах.

— Казахстан остается партнером России в рамках ЕАЭС и СНГ, но четко разграничивает гуманитарное и военное сотрудничество. Это предмет официальной государственной позиции, подтвержденной действиями, а не лозунгами в сети. В-третьих, обвинения в адрес Казахстана исходят не от официальных органов, а от анонимных Telegram-каналов и отдельных «военкоров», которые давно превратились в инструмент медийного давления и гибридного воздействия. Их цель — вбить клин между Казахстаном и его ключевыми партнерами, дискредитировать Астану в глазах международного сообщества, поставить под сомнение суверенитет и прагматизм казахстанской внешней политики, — отмечает эксперт.

Реакция МИД РК была мгновенной и однозначной: подобные заявления беспочвенные, и страна не причастна ни к логистике дронов, ни к каким-либо поставкам для ударных операций.

— Сегодняшняя линия Казахстана — спокойный прагматизм и приоритет национальных интересов. Мы не позволяем вовлечь себя в чужую войну, но сохраняем дипломатические и экономические связи, где это не противоречит международному праву и национальной безопасности. Внутри страны наша задача — не допустить «раскачки» ситуации, — подчеркивает Адиль Сейфуллин.

Попытки сеять недоверие между обществом и государством, распространять деструктивные слухи он назвал элементом гибридного давления.