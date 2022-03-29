Ответный стыковой матч Лиги наций Казахстан – Молдова состоится на стадионе «Астана Арена»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29 марта сборная Казахстана проведет ответный стыковой матч с командой Молдовы за право остаться в дивизионе С Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Прямая трансляция встречи Казахстан — Молдова начнется в 20:00 по столичному времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

Напомним, первый матч состоялся 24 марта в Кишиневе и закончился выездной победой сборной Казахстана — 2:1. На 45+1 минуте Ион Николаеску вывел молдаван вперед, однако после перерыва хозяева пропустили дважды: на 63-й минуте забил Сергей Малый, а на 79-й автоголом отметился Вячеслав Посмак.

Стоит отметить, что победитель этого противостояния получит право остаться в дивизионе С на следующий сезон.