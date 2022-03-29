РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:23, 29 Март 2022 | GMT +6

    Ответный стыковой матч Лиги наций Казахстан – Молдова состоится на стадионе «Астана Арена»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29 марта сборная Казахстана проведет ответный стыковой матч с командой Молдовы за право остаться в дивизионе С Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Прямая трансляция встречи Казахстан — Молдова начнется в 20:00 по столичному времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

    Напомним, первый матч состоялся 24 марта в Кишиневе и закончился выездной победой сборной Казахстана — 2:1. На 45+1 минуте Ион Николаеску вывел молдаван вперед, однако после перерыва хозяева пропустили дважды: на 63-й минуте забил Сергей Малый, а на 79-й автоголом отметился Вячеслав Посмак.

    Стоит отметить, что победитель этого противостояния получит право остаться в дивизионе С на следующий сезон.

    Теги:
    Спорт Футбол Молдова
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!