+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -8 °С
USD 382.14 EUR 426.39
RUB 6.16 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ответ Ирана на убийство генерала Сулеймани наверняка будет военным - Хоссейн Дехган

5 Января 2020 21:54
Поделиться:
Ответ Ирана на убийство генерала Сулеймани наверняка будет военным - Хоссейн Дехган

ТЕГЕРАН. ИРНА — КАЗИНФОРМ - Ответ Ирана на убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани наверняка будет военным и против военных объектов. Об этом заявил в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране военный советник верховного лидера исламской революции аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Новости по теме

Шесть европейских стран присоединяются к механизму обхода санкций США при торговле с Ираном
Историческая прогулка по Древней Персии. Самый большой караван-сарай в Иране ЕС сделал заявление по захвату британского танкера Ираном

«Именно Америка начала войну. Поэтому они должны принять соответствующие реакции на свои действия. Единственное, что может закончить этот период войны, - это чтобы американцы получили удар, равный удару, который они нанесли», - отметил бывший министр обороны Ирана.

Он подчеркнул, что Верховный лидер Ирана официально заявил, что Иран не стремится к развязыванию войны.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур.


Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предостерег Иран от дальнейших действий, направленных против США и американских граждан, заявив о возможности нанесения удара по 52 важным иранским объектам.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: США, Иран,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив