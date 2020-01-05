Ответ Ирана на убийство генерала Сулеймани наверняка будет военным - Хоссейн Дехган

ТЕГЕРАН. ИРНА — КАЗИНФОРМ - Ответ Ирана на убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани наверняка будет военным и против военных объектов. Об этом заявил в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране военный советник верховного лидера исламской революции аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Именно Америка начала войну. Поэтому они должны принять соответствующие реакции на свои действия. Единственное, что может закончить этот период войны, - это чтобы американцы получили удар, равный удару, который они нанесли», - отметил бывший министр обороны Ирана.

Он подчеркнул, что Верховный лидер Ирана официально заявил, что Иран не стремится к развязыванию войны.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предостерег Иран от дальнейших действий, направленных против США и американских граждан, заявив о возможности нанесения удара по 52 важным иранским объектам.