От учителя до предпринимателя: казахстанец развивает проект в сфере ИИ и робототехники

Сегодня искусственный интеллект и робототехника становятся важной частью сферы образования. Основатель CYBERPACK.AI и Rolab Academy Сабыржан Мустафин развивает в стране проекты, направленные на обучение школьников современным технологиям и создание отечественных решений, передает корреспондент Kazinform.

Сабыржан начал карьеру учителем информатики, а впоследствии объединил опыт в сфере робототехники с предпринимательством.

Он родился в селе Мойылды Павлодарской области. Интерес к робототехнике у него появился во время учебы в Назарбаев Интеллектуальной школе. Там был кабинет робототехники, где ученикам предоставляли возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью даже в выходные дни.

Работая учителем в одной из школ Алматы, Сабыржан Мустафин готовил учеников к соревнованиям по робототехнике. По его словам, за этот период он принял участие более чем в 100 соревнованиях и вместе со своими учениками добился высоких результатов. Этот опыт подтолкнул его к началу собственного дела в сфере образования.

Позже он сотрудничал с частными школами, обучал учителей робототехнике, технологиям, инженерии и STEM, а также открывал кружки в школах. В этот период стало очевидно, что на занятиях по робототехнике для старшеклассников необходим новый подход.

— Когда дети переходят в старшие классы, наборы LEGO начинают им надоедать. Заинтересовать их занятиями становится сложнее. Мы получили много предложений о необходимости наладить отечественное производство. Для решения этой проблемы мы разработали систему CYBERPACK.AI, — рассказал он в программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly.

Так появился проект CYBERPACK.AI. Его особенность заключается в том, что проект не ограничивается наборами для робототехники, а объединяет в одной системе методическую и техническую поддержку для учителей, а также обучение искусственному интеллекту и STEM.

В рамках проекта школам предлагаются наборы Cyberpack Junior и Cyberpack Senior. По словам предпринимателя, они производятся в Казахстане. С их помощью школьники могут проводить научно-исследовательские работы по различным предметам и готовиться к соревнованиям по робототехнике. Кроме того, некоторые детали учителя могут самостоятельно изготавливать с помощью 3D-принтера.

На платформе размещены материалы для подготовки к соревнованиям по робототехнике и искусственному интеллекту. Для школьников также разработано мобильное приложение. В нем они могут играть, выполнять задания по программированию и ИИ, регистрироваться на соревнования и набирать баллы.

По словам Сабыржана Мустафина, еще одним направлением проекта стало онлайн-обучение детей через Rolab Academy. В рамках этой модели ребенку домой предоставляются набор для робототехники и 3D-принтер, а также назначается учитель и куратор. В течение года ребенок занимается научно-исследовательской работой и готовится к соревнованиям.

Сейчас обучение в Rolab Academy проходит в онлайн и офлайн-форматах. Занятия проводятся на казахском, русском и английском языках. В онлайн-программе, помимо школьников из Казахстана, участвуют дети из других стран.

Развитию проекта способствовала и инвестиционная поддержка. По словам Сабыржана Мустафина, проект CYBERPACK.AI участвовал в программах, организованных Astana Hub, и вошел в число лучших стартапов Центральной Азии. Позже проект привлек финансирование от частных инвесторов.

По его словам, одна из главных целей, которую он ставит перед собой в технологическом предпринимательстве — создание в Казахстане отечественного продукта, способствующего повышению интереса детей к технологиям.

Сегодня внедрение искусственного интеллекта и робототехники в систему образования открывает путь к новым профессиям и подходам к обучению. Для Сабыржана Мустафина, который объединил педагогический опыт с предпринимательством, это направление заключается не только в обучении школьников технологиям, но и в создании среды, где они могут превращать собственные идеи в реальные проекты.

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