Разные поколения в Казахстане: как отличаются взгляды на жизнь и работу

Бумеры, Х, миллениалы, зумеры и поколение Альфа — сегодня эти понятия прочно вошли в повседневный лексикон. Представителям разных поколений нередко приписывают особые ценности, привычки и отношение к работе. Чем отличаются представители разных поколений в Казахстане, и как эти различия отражаются на обществе и рынке труда, — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

В социальных сетях, например в Reels, часто можно увидеть юмористические видео о беззаботности зумеров, нелепых привычках миллениалов и многом другом. При этом проблема отцов и детей оставалась актуальной во все времена. Эту извечную тему затрагивали и великие писатели несколько веков назад, как, например, Иван Тургенев, когда в XIX веке существовал раскол между консервативной аристократией и радикально настроенной молодежью. Между ними разворачивались ожесточенные споры: одна сторона выступала за сохранение традиций, чести и привычного уклада жизни, другая — за разрушение старого порядка ради построения нового будущего.

Условно ли деление на поколения?

Многие различия и конфликты между поколениями сегодня принято объяснять теорией поколений, которая получила широкую известность благодаря американским исследователям Нейлу Хоуву и Уильяму Штраусу. В 1991 году они выпустили работу «Generations», в которой предложили рассматривать историю через призму поколенческих циклов. По их мнению, людей одного возраста объединяют схожие исторические события и общественные процессы, которые влияют на формирование ценностей, взглядов и моделей поведения.

Согласно наиболее распространенной классификации, к Молчаливому поколению относят людей, родившихся в 1928–1945 годах. За ними следуют бэби-бумеры (1946–1964 годы рождения), поколение X (1965–1980 годы), поколение Y, более известное как миллениалы (1981–1996 годы), и поколение Z, или зумеры (1997–2010 годы). Самым молодым сегодня считается поколение Альфа, к которому обычно относят людей, родившихся после 2010 года. При этом исследователи отмечают, что временные границы поколений могут различаться в зависимости от используемой методологии.

— Старшие поколения формировались в советской или раннепостсоветской системе координат, где сильнее были установки на стабильность, долг, коллективную ответственность, уважение к иерархии. Миллениалы проходили взросление уже в условиях рынка, урбанизации, конкуренции и расширения образовательных возможностей. Зумеры — это первое поколение, для которого цифровая среда является не инструментом, а естественной средой социализации, — поясняет эксперт-консультант Центра институционального анализа и реформ Казахстанского института общественного развития (КИОР) Камила Амуртаева.

Камила Амуртаева. Фото из личного архива

Представители поколения Альфа, которые сейчас находятся в детском и подростковом возрасте, с ранних лет растут в условиях повсеместного использования цифровых технологий, ИИ и алгоритмизированной информационной среды. Поэтому их опыт социализации может оказаться еще более тесно связанным с цифровым пространством, чем у поколения Z, добавила эксперт.

— Хочу подчеркнуть, что деление на поколения условно. В Казахстане на человека часто влияет больше не год рождения, а место проживания, язык, социальный статус, тип семьи, уровень образования и миграционный опыт. Практический смысл у такого деления есть, если использовать его как аналитическую рамку. Это помогает понять, почему люди по-разному воспринимают работу, образование, гражданственность, семью, — подчеркнула Камила Амуртаева.

Так, исследования последних лет показывают, что различия между поколениями зачастую переоцениваются. По словам спикера, во многих вопросах сильнее оказываются различия между городом и селом, между людьми с разным уровнем образования или дохода. Поэтому поколение следует рассматривать как один из факторов, а не как универсальное объяснение всех социальных процессов, считает эксперт.

— Казахстанская специфика в том, что наши поколения отличаются от западных сверстников опытом постсоветской трансформации, становления независимого государства, языковой и культурной многослойности. Если для старших поколений распад СССР и становление нового государства были личным жизненным опытом, то для молодых казахстанцев независимость является естественной и единственной известной им политической реальностью, — объяснила Камила Амуртаева.

Этот любопытный факт подтверждают и данные исследований КИОР. Среди молодежи 18-28 лет 78% респондентов отмечают, что, если бы имели возможность выбора, предпочли бы родиться именно в период независимого Казахстана. Среди представителей старшего поколения старше 61 года этот показатель составляет около 51%. По мнению эксперта, это говорит о том, что независимость для молодежи является не историческим событием, а естественной частью их идентичности и жизненного опыта.

— Одной из ключевых особенностей Казахстана остается сочетание высокой значимости культурной преемственности с растущей открытостью миру. Молодые поколения формируются в условиях глобального информационного пространства, но при этом сохраняют связь с национальной культурой, семьей и локальными сообществами, — считает эксперт.

Как меняются ценности поколений?

По словам Камилы Амуртаевой, у старших поколений сильнее выражены ценности стабильности, социальной защищенности, уважения к опыту, профессионального долга, семьи и государства. Для многих представителей этого поколения важна предсказуемость социальных процессов, ощущение порядка и уверенность в завтрашнем дне.

— Миллениалы — поколение адаптации. Они росли в период интенсивных социально-экономических изменений, поэтому для них особенно значимы образование, профессиональный успех, материальная обеспеченность и возможность самостоятельно влиять на качество собственной жизни. Именно они во многом стали проводником новых карьерных и образовательных стратегий, — убеждена эксперт.

При этом для зумеров важны автономия, уважительное отношение, личные границы, гибкость, цифровая включенность и возможность быть услышанными. Они чаще воспринимают себя не только через традиционные коллективные идентичности, но и через профессиональные сообщества, городскую среду, интересы и онлайн-сети.

— Однако тут необходимо понимать, что речь идет не о конфликте ценностей, а скорее об изменении их иерархии. Например, семья остается значимой ценностью практически для всех поколений казахстанцев, но меняется представление о том, какой должна быть семья, как распределяются роли супругов и как соотносятся личная самореализация и семейные обязанности, — подчеркнула Камила Амуртаева.

Для молодежи особенно характерен запрос на субъектность — желание участвовать в принятии решений, влиять на процессы вокруг себя и видеть прямую связь между собственными усилиями и результатом. Именно поэтому, как отметила собеседница, молодые поколения более чувствительны к вопросам прозрачности, справедливости и возможностей самореализации.

Как различия проявляются в образовании?

Эксперты отмечают, молодые люди сегодня хуже воспринимают исключительно вертикальную модель обучения, в которой преподаватель выступает единственным носителем знания, а обучающийся остается пассивным слушателем. Гораздо эффективнее работают проектное обучение, кейс-методы, дискуссии, цифровые образовательные инструменты и практикоориентированные задания.

— При этом традиционные подходы не полностью утратили свою значимость. По-прежнему востребованы фундаментальные знания, системное чтение, академическое письмо, аналитическое мышление, умение аргументировать свою позицию и работать с источниками информации. Образование в классическом его понимании на самом деле не теряет актуальность, а просто меняет форму, где бесполезной становится формальная передача знаний без понимания их практического смысла, — объясняет эксперт.

Сегодня исследователи все чаще говорят о трансформации когнитивных практик. Молодые люди действительно быстрее переключаются между потоками информации, легче воспринимают визуальный контент и привыкли получать информацию в компактной форме.

— Однако это не означает неспособности к глубокому анализу. Тут, скорее, меняется способ взаимодействия с информацией. Если раньше длинный текст был основным каналом передачи знаний, то сегодня он конкурирует с видео, инфографикой, подкастами и другими интерактивными форматами, — сказала Камила Амуртаева.

Современная система образования уже активно переходит к цифровому формату обучения, интегрируя электронные платформы, онлайн-ресурсы и цифровые инструменты в образовательный процесс. В этих условиях важной задачей становится не противодействие цифровой среде, а развитие у обучающихся навыков эффективной и осознанной работы с информацией, особенно умение проверять достоверность источников и сохранять концентрацию при решении сложных интеллектуальных задач.

Зумеры на рынке труда

По данным исследования НИЦ «Молодежь» (2025) сегодня молодежь составляет 37,3% всей рабочей силы Казахстана. При этом уровень молодежной безработицы снизился до 3,1%, что является одним из самых низких показателей последних лет.

— Молодые специалисты получили гораздо больше возможностей выбора благодаря цифровым платформам, удаленной занятости и расширению международного рынка труда, — приводит данные Камила Амуртаева.

Вместе с тем доля молодежи категории NEET — тех, кто не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку, составляет в среднем 6,5%, в некоторых регионах превышает 11%, что говорит о сохраняющемся неравенстве возможностей для молодежи в зависимости от места проживания и социального положения.

Для старших поколений работа часто была связана с понятиями стабильности, долга и профессиональной лояльности. Молодые сотрудники чаще рассматривают трудовые отношения как взаимовыгодное партнерство.

— Для них важны не только заработная плата и должность, но и корпоративная культура, атмосфера в коллективе, возможности профессионального роста, уважительное отношение руководства и баланс между работой и личной жизнью, — подчеркнула эксперт.

По словам эксперта Qazaq Expert Club в сфере HR Армана Шокпарова, на рынке труда усиливается поколенческий разрыв: одни работодатели неохотно нанимают зумеров, не желая подстраиваться под их ожидания, тогда как некоторые молодые команды предпочитают сотрудников своего возраста и реже рассматривают кандидатов старше 40-45 лет.

— Крупный бизнес себе такого позволить не может и вынужден строить стратегии для привлечения и удержания зумеров у себя в компаниях. Организации активно внедряют новые практики адаптации, оценки и профессионального развития молодежи в своих HR процессах. Все больше уходят в геймификацию, оцифровку процессов, проводят яркие молодежные форумы и корпоративные мероприятия, — рассказал специалист.

Арман Шокпаров. Фото из личного архива

Существует и разница в подходах в коммуникации между сотрудниками зумерами и миллениалами. По словам эксперта, встречи становятся короче, взаимодействие с молодыми сотрудниками уходит больше в чат и соцсети, реже используется электронная почта и внутренние корпоративные порталы.

— Представления о карьере у молодежи настоящего времени действительно изменились, если сравнивать их с молодежью 2000-х и 2010-х годов. Мало кто сейчас грезит о компании с монотонными рабочими процессами, умеренно медленным ростом в карьере и компенсации. Сама необходимость ходить в офис и работать с вышестоящим руководителем уже вводит часть молодежи в стресс. Многие готовы отказаться от такого будущего и уйти в сторону самозанятых, которые не строят себе карьеру, — считает Арман Шокпаров.

За последние несколько лет, по его словам, смена парадигмы о карьере коснулась сразу и зумеров, и миллениалов.

— Последние стали чаще уходить из насиженных мест в долгосрочные увольнения. Перестали держаться за работу изо всех сил и перерабатывать. Будто многих миллениалов коснулось разочарование. Работал и работаешь много, но твоя компенсация не растет так, чтобы покрыть текущие бытовые расходы, — рассказал эксперт.

Лет 15-20 назад миллениалы в молодом возрасте понимали, что нужно приложить усилия для наработки опыта и репутации, в этой связи усердно работали на имя и на свое «светлое будущее». Сейчас же, как подчеркнул специалист, у зумеров такой задачи в приоритете нет.

— В одном из наших проектов — исследовании бренда работодателя крупного коммерческого банка — респондент-зумер отозвался о коллегах миллениалах фразой «Поколение миллениалов — терпилы», — поделился примером Арман Шокпаров.

Как отмечает собеседник, зумеры не боятся открыто говорить о своих ожиданиях от работы. Хотя это иногда приводит к разногласиям, именно они часто становятся источником новых идей и изменений. Поэтому компании, где удается выстроить баланс между разными поколениями сотрудников, особенно привлекательны для молодежи.

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