Отток выпускников школ в СКО снизился до 12% - Кумар Аксакалов
«Наша область должна стать привлекательной для молодежи со всего Казахстана. Модернизируется университет, будут отремонтированы учебные корпуса, начато возведение двух общежитий на 1200 мест. В декабре завершится строительство учебно-лабораторного корпуса для университета», - сказал в ходе брифинга в СЦК Кумар Аксакалов.
Аким проинформировал, что в мае заложили первый камень для будущих учебных корпусов военного института.
«Хочу отметить, что в СКО запланировано открытие еще одного вуза по принципу Назарбаев Университета. К тому же, ведутся интенсивные переговоры с одним из лучших ВУЗов мира - Университетом Аризоны, который готов выступить академическим партнером», - сказал Кумар Аксакалов.
«Финансовые вливания в образование дают свои плоды. Если в 2017 году поступление в вузы составляло 58%, то по итогам 2020 года 69%. Как итог, по сравнению с 2017 годом отток выпускников школ области снизился с 30 до 12% в прошлом году», - добавил аким.
Аким проинформировал, в этом году 3,4 тыс детей стали выпускниками школ. А в новом учебному году в первый класс пойдут свыше 8 тысяч ребятишек. Также на 3 тысячи увеличится количество школьников с 1 по 11 класс в сравнении с 2017 годом.
«За последние годы в области построено четыре новых школ. Кроме того, начнем строить две сельские школы. В областном центре в рамках ГЧП появится школа на 1200 мест. В целом, в рамках комплексного плана в ближайшие годы планируется строительство 16 новых школ. В прошлом году мы занялись обновлением четырех городских колледжей. В этом году идет оснащение пяти сельских колледжей на 1,4 млрд тенге», - сказал Кумар Аксакалов.