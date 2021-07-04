Отток выпускников школ в СКО снизился до 12% - Кумар Аксакалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил о снижении уровня оттока выпускников школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша область должна стать привлекательной для молодежи со всего Казахстана. Модернизируется университет, будут отремонтированы учебные корпуса, начато возведение двух общежитий на 1200 мест. В декабре завершится строительство учебно-лабораторного корпуса для университета», - сказал в ходе брифинга в СЦК Кумар Аксакалов.

Аким проинформировал, что в мае заложили первый камень для будущих учебных корпусов военного института.

«Хочу отметить, что в СКО запланировано открытие еще одного вуза по принципу Назарбаев Университета. К тому же, ведутся интенсивные переговоры с одним из лучших ВУЗов мира - Университетом Аризоны, который готов выступить академическим партнером», - сказал Кумар Аксакалов.

«Финансовые вливания в образование дают свои плоды. Если в 2017 году поступление в вузы составляло 58%, то по итогам 2020 года 69%. Как итог, по сравнению с 2017 годом отток выпускников школ области снизился с 30 до 12% в прошлом году», - добавил аким.

Аким проинформировал, в этом году 3,4 тыс детей стали выпускниками школ. А в новом учебному году в первый класс пойдут свыше 8 тысяч ребятишек. Также на 3 тысячи увеличится количество школьников с 1 по 11 класс в сравнении с 2017 годом.

«За последние годы в области построено четыре новых школ. Кроме того, начнем строить две сельские школы. В областном центре в рамках ГЧП появится школа на 1200 мест. В целом, в рамках комплексного плана в ближайшие годы планируется строительство 16 новых школ. В прошлом году мы занялись обновлением четырех городских колледжей. В этом году идет оснащение пяти сельских колледжей на 1,4 млрд тенге», - сказал Кумар Аксакалов.