29 Июня 2022 16:24

Отток выпускников школ снизился в СКО в два раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в системе образования Северо-Казахстанской области сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образование области за последние годы получило хороший «импульс». Улучшаем инфраструктуру наших школ. В этом году обновится материально-техническая база 83 школ. Приобретаем 28 предметных кабинетов для школ и 29 школьных автобусов», - сообщил Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас капитальный ремонт идет в 27 школах на 2,4 млрд тенге. За три года направили 14 млрд тенге. Таким образом, обновлено 64 % всех школ региона.

«В области практически решен вопрос дефицита учителей. Это стало возможным благодаря повышению зарплат педагогов по поручению Президента. В этом году откроется современный учебно-лабораторный корпус для местного университета. Установят современные лаборатории. У наших студентов будут все условия и необходимое оборудование международного уровня для проведения опытов и научных исследований», - отметил аким.

Он напомнил о том, что налажено сотрудничество с университетом Аризоны, который входит в топ 100 вузов мира.

«В Петропавловске будет введено четыре общежития на 1,6 тыс. мест. Реализация данных проектов позволит закрыть потребность по общежитиям. Увеличивается количество грантов. За счет этого снижается отток выпускников школ. За пять лет он снизился в два раза – с 30 до 16 %. Количество выпускников, поступивших в вузы РК, возросло с 39 до 72 %. Также увеличилось количество выпускников, поступивших на грант», - заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что родители детей, посещающих школу-комплекс ясли-сад в райцентре Булаево Северо-Казахстанской области, обеспокоены состоянием учебного заведения.