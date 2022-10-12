Отток предпринимателей в соседние страны для получения оценки соответствия ЕАЭС отмечают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дуйсенбай Турганов заявил, что в Казахстане сложилась сложная ситуация с распространением продукции, на которую получены «серые» сертификаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чаще всего кыргызстанские и российские органы по сертификации выдавали такие документы. Из-за демпинга цен и жестких условий, в которых оказались отечественные лаборатории, наблюдается массовый отток казахстанских предпринимателей в Кыргызстан и Россию для получения документов об оценке соответствия в рамках ЕАЭС», - сказал Дуйсенбай Турганов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Согласно приведенным мажилисменом данным, только за семь месяцев текущего года отток получения сертификатов из казахстанских сертификационных компаний в Кыргызстан составил почти 40%, причем на продукцию, для которой в Казахстане есть все условия для проведения оценки соответствия.

«Причин здесь несколько. С одной стороны, множество предложений иностранных органов по сертификации о выдаче таких документов в кратчайшие сроки, без проведения испытаний и других обязательных процедур. С другой стороны, отсутствие должного мониторинга «серых» иностранных сертификатов и проведения госнадзора, преждевременный переход на цифровую сертификацию до ее правового урегулирования на уровне ЕАЭС. Ухудшение ситуации провоцирует и внедрение в Казахстане одновременно нескольких систем на различных платформах «Единое окно», «Е-сертификация» и в пилотном режиме «Е-КТРМ», - пояснил Дуйсенбай Турганов.

Вследствие этого, по словам депутата, рынок Казахстана:

- стихийно наводняется «серыми» сертификатами из соседних стран и контрафактной и небезопасной продукцией;

- подрывается конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей и экономика страны;

- снижаются налоговые отчисления в бюджет;

- дискредитируется казахстанская система техрегулирования.

«Для решения возникших проблем считаем необходимым срочное принятие комплекса мер. Во-первых, ускорить внесение на рассмотрение Евразийской экономической комиссии необходимых поправок в правовые акты и технические регламенты ЕАЭС в части применения схем декларирования продукции исключительно на основании собственных доказательств заявителя-резидента государства-члена Союза или протоколов испытаний аккредитованных испытательных лабораторий, включенных в Единый реестр органов по оценке соответствия Союза», - подчеркнул Дуйсенбай Турганов.

Во-вторых, необходимо оперативно проработать механизм по экспертизе пакета документов об оценке соответствия при проведении таможенной очистки ввозимых товаров на основании разрешительных документов об оценке соответствия иностранных органов.

В-третьих, важным представляется внедрение единой автоматизированной информационной системы мониторинга иностранных сертификатов на продукцию импортного и отечественного производства.

«За уполномоченным органом в сфере технического регулирования необходимо закрепить право на применение оперативных мер по отмене иностранных документов об оценке соответствия выявленных с нарушениями, запрету выпуска в обращение и изъятию такой продукции», - добавил Дуйсенбай Турганов.

Ранее сообщалось, что к азахстанские производители смогут экспортировать свою продукцию в страны Евросоюза.













Фото: kolhamas.co.il