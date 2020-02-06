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Оттепель придет на север Казахстана
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Нестабильная погода ожидается в ближайшие выходные дни в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации филиала РГП «Казгидромет», в пятницу, 7 февраля, ночью температура воздуха составит 7-12 местами 15 мороза. Уже днем потеплеет до 0-5, местами 8 мороза. Ветер южный, юго-западный со скоростью 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Местами возможны метель, туман, гололед. Ночью местами пройдет снег. День тоже будет с осадками, местами сильными. Ожидается преимущественно снег.
В субботу, 8 февраля, вместе со снегом возможен дождь. Местами – метель, туман, гололед. Температура ночью 3 мороза - 2 тепла, местами 6 мороза. Днем – до 5 тепла, местами 3 мороза. Юго-западный ветер поменяет направление и придет уже с севера. Порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.
В воскресенье похолодает днем до 5-10, местами 13 мороза, ночью – 7-12, местами 15 мороза. Ожидается северный ветер, снег. Местами метель, туман и гололед.
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