Отсутствие ряда лекарств против коронавируса выявили в аптеках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Астана - адалдық алаңы» в аптеках столицы проведен мониторинг цен и наличия лекарственных средств против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану.

С начала года осуществлены выезды в 20 аптек, расположенных в различных частях города.

По итогам проведенной работы установлено отсутствие ряда лекарственных препаратов. К примеру, в 6 аптеках в районе Есиль установлено отсутствие лекарственных препаратов «Гепарин» (раствор), «Цефтриаксон» 1000 мг и других, которые включены в утвержденный перечень лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Аналогичная ситуация наблюдается в районах Байконур и Алматы.

Вместе с тем необходимо отметить, что во всех аптеках размещены памятки с QR-кодами с предельными ценами на лекарственные препараты.

«Уважаемые жители столицы! Если Вы столкнулись с фактами необоснованного завышения цен на лекарственные препараты, просим сообщить на WhatsApp-номер +7 775 160 5532 проекта «Астана – адалдық алаңы», - призвали в ведомстве.