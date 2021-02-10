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    21:55, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Отсутствие ряда лекарств против коронавируса выявили в аптеках столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Астана - адалдық алаңы» в аптеках столицы проведен мониторинг цен и наличия лекарственных средств против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану.

    С начала года осуществлены выезды в 20 аптек, расположенных в различных частях города.

    По итогам проведенной работы установлено отсутствие ряда лекарственных препаратов. К примеру, в 6 аптеках в районе Есиль установлено отсутствие лекарственных препаратов «Гепарин» (раствор), «Цефтриаксон» 1000 мг и других, которые включены в утвержденный перечень лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

    Аналогичная ситуация наблюдается в районах Байконур и Алматы.

    Вместе с тем необходимо отметить, что во всех аптеках размещены памятки с QR-кодами с предельными ценами на лекарственные препараты.

    «Уважаемые жители столицы! Если Вы столкнулись с фактами необоснованного завышения цен на лекарственные препараты, просим сообщить на WhatsApp-номер +7 775 160 5532 проекта «Астана – адалдық алаңы», - призвали в ведомстве.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Другие государственные органы Астана Правоохранительные органы
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