Отсутствие ПЦР-тестов у водителей стало причиной затора на границе с РФ в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Отсутствие ПЦР- тестов с результатами анализа у водителей стало причиной затора из автомобилей на границе с РФ в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

В министерстве отметили, что с 10 ноября подписано постановление, которое требует наличие ПЦР-теста у водителей, въезжающих на территорию РК (для транзитных водителей не требуется).

У большинства водителей результаты ПЦР-теста отсутствуют, в связи с чем образовалось скопление автотранспорта со стороны РФ на пограничном посту «Курмангазы».

Как информирует пресс-служба, с 13 ноября 2020 года запланирована установка мобильной лаборатории на базе автомашины «КамАЗ» для сдачи ПЦР-тестов.







