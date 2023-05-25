Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы развития отрасли ядерной медицины озвучила в своем депутатском запросе сенатор Айнур Аргынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, на сегодня отсутствует межотраслевая координация в области развития ядерной медицины. Причем об этом сенатор написала в своём предыдущем депзапросе еще полгода назад.

«Полгода назад мною был озвучен депутатский запрос, где было отмечено, что межведомственное взаимодействие, в рамках Дорожной карты не осуществлено. Даны были конкретные предложения для оперативного решения ряда проблем. Однако за полгода никаких изменений не произошло как в НПА, так и в других ранее озвученных направлениях. В целом сложившаяся ситуация указывает на необходимость создания органа межведомственной координации при Правительстве, с целью дебюрократизации и сокращения этапов согласования», - отметила депутат.

Айнур Аргынбекова также напомнила о проблемах отрасли, которые не решаются на протяжении долгих лет. В их числе производство радиофармпрепаратов для лечения онкологии. Несмотря на наличие производственной базы в нашей стране, для лечения онкологии Казахстан применяет лишь один препарат. В то время, как в других странах таких препаратов применятся более 10, даже учитывая, что у них и нет собственного производства.

«Есть база производства, кадры, пациенты, нуждающиеся в лечении, но бюрократические барьеры, отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяют нам активно производить собственные радиофармпрепараты. Вопросы авиаперевозки радиофармпрепаратов из Алматы во все ядерные центры также до сих пор не решены, это особенно актуально, учитывая географию нашей страны. Была сформирована рабочая группа специалистов, которая провела анализ потребности в технологиях ядерной медицины и разработала перечень нормативно правовых документов для внесения изменений и дополнений в действующее законодательство», - отметила сенатор.

В этой связи, депутат попросила главу Кабмина Алихана Смаилова обратить внимание на существующие проблемы в сфере ядерной медицины, а также оказать содействие в их решении.