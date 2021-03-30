Отсутствие масок и несоблюдение режима работы: еще 10 нарушителей карантина выявили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы продолжают выявлять нарушения ограничительных мер субъектами предпринимательства столицы. Чаще всего в городских заведениях не соблюдаются масочный режим, соцдистанция и установленный режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

За прошедшие сутки мобильные группы выявили 10 субъектов предпринимательства, нарушивших карантинный режим.

Так, в Есильском районе в четырех магазинах не соблюдался масочный режим, в их числе: мини-маркет «Red mart», продуктовый магазин «Аяла», мини-маркет «Bari bar» и супермаркет «Ваш маркет». Кроме того, в неустановленное время продолжали принимать посетителей бар «Панаехали» и банкетный зал «Хан Талапай».

С нарушением режима работы функционировали и два филиала магазина «Диона», расположенные в районе Сарыарка.

Также нарушили режим карантина лаундж-бар «Мята» в Алматинском районе и заведение «Кино тайм» - в Байконырском.

Собранные в отношении нарушителей материалы направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер и привлечения их к ответственности.

Стоит отметить, что столица с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Мобильные группы по недопущению нарушений режима карантина продолжают работу в усиленном режиме. Субъекты предпринимательства должны строго соблюдать саннормы и карантинные требования, не допускать повторных нарушений. Вместе с тем и самим горожанам следует избегать места массового скопления людей, следовать рекомендациям санврачей, чтобы обезопасить себя и своих близких.