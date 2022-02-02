Отсутствие комплексной работы в сфере социально-трудовых отношений отметила мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отсутствие комплексной и системной работы в сфере социально-трудовых отношений отметила мажилисмен Гульнара Бижанова в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отсутствие комплексной и системной работы в сфере социально-трудовых отношений, послужило в том числе причиной критики Главы государства во время выступления в Мажилисе Парламента 11 января этого года. Основное количество рабочих мест создается на временной основе. Реального содействия трудовой занятости населения по-прежнему нет. Более того, нет должного анализа состояния социально-трудовых отношений в стране, эффективности трудового законодательства и его правоприменительной практики в масштабах заемного труда», - сказала Гульнара Бижанова на пленарном заседании палаты.

Последнее, по словам депутата, вызвало значительные затруднения при разработке инициативного проекта закона депутатами в 2020 году по вопросам заемного труда.

«Мы столкнулись с полным отсутствием государственного источника информации в виде статистики по всем позициям заемного труда и состояния дел в этой сфере. Уже тогда мы представили депутатскую инициативу о необходимости подготовки Национального доклада, который должен содержать детальный анализ текущего состояния как рынка труда, так и социально-трудовых отношений, законности при применении трудового законодательства, своего рода «социально-трудового барометра», основанного как на количественных, так и качественных показателях», - добавила Гульнара Бижанова.

Мажилисмен продолжила, что в конце 2021 года был опубликован первый Национальный доклад «Рынок труда Казахстана: развитие в условиях новой реальности», который не содержит анализа состояния социально-трудовых отношений, охватывает только экономические параметры рынка труда.

Вместе с тем, в Генеральном соглашении на 2021-2023 годы, стороной которого являются Правительство вместе с республиканскими объединениями работников и работодателей, установлено обязательство о подготовке Национального доклада о социально-трудовых отношениях.

Данные Министерства труда и социальной защиты об итогах совместных с Генеральной прокуратурой проверках, подтверждают факты повсеместного нарушения хозяйствующими субъектами страны трудового законодательства и правил охраны труда работников.

«Статистика судебных дел по трудовым спорам свидетельствует о высоком конфликтном потенциале трудовых отношений. Количество трудовых споров находится на одном уровне - в диапазоне от 8000 до 8500 исковых заявлений ежегодно. Однако четкого анализа причин недостаточно, работающих механизмов досудебного урегулирования не имеется. Эти и другие вопросы должны стать предметом пристального изучения и качественного анализа не одного Министерства труда и социальной защиты населения, а ряда уполномоченных центральных государственных органов, в том числе и Генеральной прокуратуры, Верховного суда. Национальный доклад должен ежегодно рассматриваться на расширенном заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений. Гражданское общество имеет право знать реальную картину в сфере социально-трудовых отношений, вся информация должна быть объективной и достоверной, Национальный доклад о социально-трудовых отношениях должен стать главным источником для принятия решений в конкретных сферах, совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Просим вас рассмотреть вопрос об активизации усилий Правительства в подготовке полноценного Национального доклада совместно с социальными партнерами», - резюмировала Гульнара Бижанова.