Отсутствие электронного формата ветеринарных документов создает условия для коррупции – Данияр Бегайдаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отсутствие электронного формата ветеринарных документов создает условия для коррупции. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в прямом эфире на площадке Агентства в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам следователя, одной из ключевых проблем в сфере ветеринарного контроля является несовершенство и отсутствие интеграции базы данных Единой автоматизированной системы управления и государственной базы данных «Е-Лицензия» с порталом «Электронного правительства».

Это не позволяет гражданам получить в электронном формате такие госуслуги как «Выдача ветеринарной справки», «Проведение идентификации сельскохозяйственных животных с выдачей ветеринарного паспорта», «Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора». Данные обстоятельства приводят к прямому контакту услугополучателя с чиновником, что создает условия для коррупционных проявлений», – сказал Д.Бигайдаров.

По его словам, проблемой является отсутствие строгого учета бланков ветеринарных справок. Это позволяет любому лицу заказать бланки в типографии и приводит к их фальсификации. Ситуация усугубляется тем, что в законодательстве не предусмотрены нормы, обязывающие вести учет выдачи ветеринарных справок, то есть прослеживать их законность через информационные системы.

Следователь также отметил отсутствие соответствующего контроля по выдаче лицензий на занятие предпринимательской деятельностью в сфере ветеринарии. Это позволяет соответствующим отделам выдавать положительные ветеринарно-санитарные заключения на объекты, фактически несоответствующие установленным требованиям. Также отрицательным фактором является отсутствие единой информационной системы между госорганами и ветеринарными лабораториями по выдаче актов экспертизы - протокола испытания. Более того, данная госуслуга не автоматизирована, что приводит к единственному способу ее оказания - в бумажном формате, через прямой контакт.

«Угроза вспышки и распространения особо опасных болезней животных повышается в виду их не привития, что происходит в связи отсутствием точного учета животных, подлежащих вакцинации. Указанные проблемы правового и организационного характера увеличивают дискреционные полномочия ветеринарных специалистов на местах, не способствуют эффективности контроля и надзора со стороны уполномоченных государственных органов», – сообщил Д. Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба рекомендует передать часть функций ветеринарного контроля в частный сектор.