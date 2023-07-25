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Отсутствие четких алгоритмов взаимодействия медицинских организаций Жамбылской области отметили в Минздраве

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
25 Июля 2023, 09:25
Отсутствие четких алгоритмов взаимодействия медицинских организаций Жамбылской области отметили в Минздраве Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Минздрав провел оценку оказания медицинской помощи беременным и родильницам Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.


В рамках визита мониторинговая группа побывала в областном перинатальном центре, центральных районных больницах Мойынкумского, Чуйского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского района, ознакомилась с деятельностью структурных подразделений.

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Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова провела областной штаб по принятию неотложных мер по снижению материнской смертности, на котором эксперты представили результаты оценки и имеющиеся основные проблемы.

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М. Ембергенова отметила недостаточный уровень материально-технического оснащения медицинских организаций, дефицит анестезиологов реаниматологов и акушеров-гинекологов в отдельных районах, а также отсутствие четких алгоритмов взаимодействия медицинских организаций, маршрутизации беременных и детей.

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По итогам заседания областного штаба управлению здравоохранения Жамбылской области дан ряд рекомендаций для принятия управленческих решений в целях улучшения качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям.


Жамбылская область   Минздрав РК   Здравоохранение   Здоровье  
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