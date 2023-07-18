Отсутствие бензина АИ-95 на некоторых АЗС страны объяснили в «КазМунайГазе»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев рассказал о механизме производства и поставки бензина с НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объемы по плану производства АИ-95 у нас полностью выполнены. Когда возникают такого рода ситуации на одном из предприятий мы совместно с Минэнерго принимаем соответствующие корректирующие действия. То есть одно из предприятий может на себя взять дополнительный объем производства. В целом могу сказать, что общий объем бензина полностью производится, но для каждого предприятия выделяются требования, сколько из этой общей массы бензина он должен произвести АИ-92, сколько АИ-95. Сейчас мы нагрузили Атырауский НПЗ», - сказал Дмитрий Макеев на пресс-конференции в компании.

Он также назвал причины отсутствия бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС страны.

«Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставить ГСМ с запада, например, в южные регионы, может две недели занять. То есть сам продукт есть. Но он сейчас находится в движении, находится на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время. В целом мы провели соответствующие технические мероприятия, АНПЗ взял на себя большой объем производства, те объемы, которые у нас заявлены, они выполняются», - заверил представитель компании.